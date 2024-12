Lopinionista.it - Viabilità festività natalizie 2024: oltre 2 milioni di persone in viaggio

Aldo Isi (AD Anas): “Come per l’esodo estivo, nel periodo dellesiamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole”In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossimeAnas (Società del Gruppo FS), per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato 2.350 risorse di cui 1.650 unità di personale di esercizio e su strada, 460 tecnici, 240 di personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare la gestione dellae il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. L’obiettivo è offrire in occasione delleunancora più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio.“Come per l’esodo estivo – ha spiegato l’AD di Anas Aldo Isi – anche nel periodo dellesiamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole.