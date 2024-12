Ilgiorno.it - Una passeggiata enigmistica e lo spettacolo di Mario Bros

La musica e il teatro con un grande classico delle favole e del balletto, il Paese dei Balocchi per i più piccoli e le storie per farsi rapire, una camminata per la città risolvendo quiz ed enigmi, un Babbo Natale sui trampoli e la festa di piazza. Sarà un weekend tutto d’atmosfera natalizia quello che si vivrà a Biassono. Domani alle 10.30 in Cà de Bossi le narrazioni animate di “Che, le storie a Natale!“, mentre dalle 14.30 in avanti lo stesso edificio storico in centro ospiterà “Il Paese dei Balocchi“. Alle 21 sul palco del cineteatro Santa Maria andrà in scena il “Gran Galà di Natale“ con attori e attrici di TeatroLab, i ballerini della Danzart Academy, l’associazione Giselle e Najaa Music impegnati nella messa in scena de “Lo Schiaccianoci“. Biglietto d’ingresso 10 euro, ridotto a 5 euro fino ai 12 anni.