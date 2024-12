Tg24.sky.it - Treviso, sequestrati oltre 4mila vestiti contraffatti per un totale di 375mila euro

sono staticapi di abbigliamento, tra cui felpe e t-shirt, con l’accusa di contraffazione. La produzione d’abiti, infatti, riportava i marchi di Dsquared2 e Valentino, ma in realtà si trattava di falsi prodotti illegalmente. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha individuato una vera e propria catena di produzione illecita eseguita al di fuori della normale filiera di lavoro. Sono stati infatti sottoposti a sequestro ulteriori prodotti, tra cui cartamodelli e numerosi files necessari per la stampa su tessuti. Per questo sono stati acquisiti concreti elementi di prova, in ordine ai rapporti commerciali tra la società che produceva i falsi e la società di rivendita.