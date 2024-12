Ilfattoquotidiano.it - TikTok introduce nuove regole per tutelare i minori: dalla stretta sui filtri di bellezza all’età, ecco cosa cambia. L’esperta: “Molti adolescenti hanno dipendenza dai social”

Menodi(vietati ai minorenni) più controlli sull’età degli iscritti e un piano di monitoraggio e prevenzione di contenuti che parlano di suicidio.gioca d’anticipo e annunciamenti che voglionoi suoi utenti più vulnerabili, ma più numerosi: glipuò provocare?“ragazzi raccontano nelle sedute la difficoltà a staccare dai– spiega la psicologa e psicoterapeuta Erika Debelli a FQMagazine – e staccare è effettivamente difficile: si sviluppa una sorta didaiche ha le sue basi biologiche nell’aumento del rilascio della dopamina nel cervello per le gratificazioni immediate, come il riconoscimento ottenuto attraverso i like e la soddisfazione del bisogno di appartenenza identitaria tipico dell’adolescenza”.