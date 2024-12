Liberoquotidiano.it - Taiwan, scoppia la rissa in Parlamento: diversi feriti tra i membri di due partiti

Leggi su Liberoquotidiano.it

parlamentari sono rimastidurante unain, non è la prima volta che succede. Lo scontro è avvenuto tra idel Partito Democratico Progressista che hanno fatto irruzione nell'edificio durante la notte per occupare la sedia dello speaker e iPartito Nazionalista che hanno forzato l'ingresso per sfrattarli. In discussione ci sono tre proposte di legge del Partito Nazionalista, o Kuomintang, tra cui una che secondo i critici paralizzerebbe la Corte Costituzionale. Migliaia di manifestanti si sono radunati nelle strade fuori dalper esortare i legislatori a non approvare le tre proposte di legge.