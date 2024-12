Lopinionista.it - Stefania Bellini ci accompagna in un universo fiabesco con l’aiuto di un carillon magico

Un nonno acquista unda collezione da regalare alla nipote Elisabetta per aiutarla a superare la profonda tristezza causata dalla perdita improvvisa della madre. Inizia così “Il” di, un’opera con cui l’autrice riesce a creare un’atmosfera carica di emozione, trasmettendo le incertezze e le paure di una giovane ragazza che fatica a trovare il suo posto nel mondo dopo un lutto così devastante.Tuttaviariesce a riportare nel suo racconto la speranza, mostrando come l’amore e la solidarietà possano diventare un faro nella tempesta. Quando cala la notte, infatti, ildiventa la porta d’accesso a ungrazie all’angelo Federico, una statuina posizionata dentro una palla di vetro che si anima per guidare Elisabetta attraverso mondi fantastici popolati da personaggi incredibili.