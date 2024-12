Danielebartocciblog.it - Serie A: star di Hollywood pazze per il Como al Sinigaglia

Le stelle di‘impazziscono’ allo stadioper il. Da Adrien Brody a James Righton, passando per Keira Knightley e Michael Fassbender. Tantein tribuna domenica scorsa per il match-Roma (A). In molti sono chiesti in queste ore quale sia il reale motivo di tutti questi grandi personaggi al ‘‘ di. Stiamo parlando ovviamente dello stadio in cui ildi Fabregas ha sconfitto per 2 a 0 la Roma di Ranieri, davanti a un calorosissimo pubblico. Non soltanto lo scorso weekend, bensì a novembre, ottobre e nei mesi precedenti. Tanti illustri personaggi a tifare ildi bomber Gabrielloni, decisivo domenica scorsa contro i Ranieri-Boys. Pensiamo ad esempio a Benedict Cumberbatch, Chris Pine e Sophie Hunter, presenti in tribuna al ‘‘ durante la sfida trae Fiorentina negli ultimi tempi.