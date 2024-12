Bergamonews.it - Riapre piazza Varsavia: il cantiere si conclude con un mese di anticipo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Con undirispetto ai tempi previsti (gennaio 2025),viene riconsegnata al quartiere di Loreto in una veste completamente rinnovata e riqualificata.Fino a giovedì 19 dicembre, lasi presentava con una pavimentazione ormai datata e arredi segnati dall’usura del tempo.Oggi lasi offre ai cittadini con una nuova pavimentazione drenante e arricchita da “isole” circolari verdi, dove sono state messe a dimora graminacee ornamentali. Queste creano un suggestivo effetto di movimento grazie alle diverse altezze delle piante.Le vecchie panchine in legno, ormai deteriorate, sono state sostituite con nuove panche dotate di sedute in legno di okumè con schienali confortevoli. Questo legno esotico, particolarmente resistente agli agenti atmosferici, riduce significativamente la necessità di manutenzione, garantendo al contempo una maggiore durata nel tempo.