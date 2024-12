Quotidiano.net - Quotazioni delle materie prime: giù i prezzi dell'olio di girasole, su quelli dei piselli

Roma, 20 dicembre 2024 – Se si ha in mente di preparare uno dei classici ‘cenoni’a vigilia, ci sono sicuramente due ingredienti che non possono mancare nella listaa spesa: l’di- necessario specialmente per la preparazione di dolci e fritture - e i, che risultano tra i legumi prediletti anche per la preparazione di ‘alternative’ vegetariane ai piatti tradizionali (uno degli esempi più noti è il ragù di). Vediamo, allora, qual è l’andamento di queste due’agroalimentare sui mercati internazionali: a loro è dedicato, infatti, il bollettino settimanale di Areté, società indipendente di analisi e previsione sui mercaticommodity agrifood.diin calo Dopo una corsa verso l’alto, cominciata già all’inizio del 2024 e proseguita ininterrottamente fino al picco segnato a metà novembre, idigrezzo hanno intrapreso, in Europa, un trend al ribasso (-11% a oggi), che li ha riportati sui livelli di inizio ottobre.