Quotidiano.net - Prezzi alla produzione in crescita a novembre: Istat segnala aumento trainato dall'energia

Leggi su Quotidiano.net

, idell'industria e delle costruzioni si confermano insu base mensile dell'1,2% mentre flettono dello 0,5% su base annua (era -2,8% a ottobre). Lo rende noto l'spiegando che l'congiunturale è sostenuto dai rialzi deidel comparto energetico (in particolare della fornitura dielettrica e gas) sul mercato interno; al netto di tale comparto, isono stazionari. Sul mercato interno iaumentano dell'1,8% rispetto a ottobre e mostrano un calo dello 0,7% su base annua (da -3,8% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, isono stazionari in termini congiunturali e registrano unatendenziale contenuta (+0,3%; era +0,2% a ottobre). Sul mercato estero icrescono dello 0,2% su base mensile (-0,1% area euro, +0,4% area non euro) e dello 0,4% su base annua (invariati nell'area euro, +0,8% nell'area non euro).