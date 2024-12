Prato, la sindaca Bugetti elenca con la giunta le priorità per il 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

– Anno nuovo, ladelsarà caratterizzata da “spazi che uniscono e progetti che rigenerano”.Così laIlariaha presentato il 19 dicembre l’anno che verrà, il primo intero del suo mandato alla guida della città. Saranno 12 mesi in cui l’azione dell’amministrazione punterà a dare supporto e sostegno al dinamismo cittadino e attenzione ai territori. È lungo queste 2 direttrici che incontriamo 2 progetti molto importanti lanciati dalla: lo sportello di ascolto nelle frazioni e la valutazione di realizzare un parcheggio interrato nella parte di piazza Mercatale attualmente occupata da un grande spazio di sosta. La prima proposta è la concretizzazione dell’impegno preso in campagna elettorale per dare attenzione a tutti i quartieri. Lo sportello si chiamerà Comune vicino e partirà già dal prossimo 13 gennaio.