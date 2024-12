Lanazione.it - Pizza pisana e tradizione locale: inaugurazione per “Uscio e Bottega”

Pisa, 20 dicembre 2024 –, la nuova pizzeria di Cristiano Marrese e Luca Pieralli, ha ufficialmente aperto le sue porte in via Mercanti 20, nel cuore di Pisa: “Questo progetto rappresenta una nuova sfida, abbiamo voluto dare qualcosa in più alla città - dichiara Cristiano Marrese - La pizzeria, completamente nuova, si distingue per un’offerta che unisce qualità e innovazione, con un menù che esalta lae i prodotti tipici toscani”. L’ambiente si presenta come un luogo accogliente, arricchito da suggestive raffigurazioni di Pisa realizzate dall’artista Sonia Marrese: “Queste opere conferiscono alun tocco artistico e raffinato, permettendo agli ospiti di scoprire la città attraverso lo sguardo dell’artista” afferma Cristiano Marrese. Un progetto in fase di realizzazione da tempo, come sottolineato dall’imprenditore Luca Pieralli, che mette in evidenza l'importanza di offrire un'esperienza gastronomica fruibile anche in orari non convenzionali: “Abbiamo individuato questogià da tempo e, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di intraprendere questa sfida.