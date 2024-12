Offerta Super Fibra di WINDTRE per i già clienti a soli 2299€

.com - Offerta Super Fibra di WINDTRE per i già clienti a soli 22,99€

Leggi su .com

Se stai cercando una connessione internet per la casa che combini velocità, affidabilità e servizi aggiuntivi, l’dipotrebbe essere la soluzione ideale. Con una velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit, modem Wi-Fi 7 incluso, chiamate illimitate e 12 mesi di Amazon Prime, questasi presenta come una delle più competitive sul mercato.Offerte Sky: TV, Cinema e Calcio a prezzi scontati fino al 29 dicembre!di: velocità e prestazioniL’diconsente una connessione inottica con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, garantendo una navigazione fluida e senza interruzioni. Che tu stai lavorando da casa, streaming video in alta definizione o giocando online, questa velocità ti assicura prestazioni ottimali per tutte le tue attività digitali.