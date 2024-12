Lanazione.it - "Netto miglioramento per l’ordine pubblico"

"Pistoia è salita solo di qualche posizione nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, ma ha guadagnato tanti punti per quanto riguardae la sicurezza pubblica". Lo ha evidenziato il prefetto Licia Donatella Messina, a margine della firma del "Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza in materia di video-allarme antirapina", esprimendo soddisfazione per il buon risultato ottenuto dalla nostra provincia. "Questo ci fa piacere - ha aggiunto il prefetto – e che ci induce a lavorare come abbiamo fatto finora e se possibile ancora meglio e per questo ringrazio moltissimo le forze del", Il prefetto Messina ha ricordato anche quanto fatto nell’anno che volge al termine nella lotta contro il disagio giovanile, ricordando che presto è prevista una nova iniziativa, rivolta alle scolaresche, un concorso di idee "che prevederà - ha concluso il prefetto - un bel premio per quei ragazzi che si aggiudicheranno il podio".