Ilnapolista.it - Napoli e Mario Rui in trattativa per completare la risoluzione del contratto (Schira)

IlRui si lasceranno entro la fine dell’anno. Secondo quanto riporta Nicolò, sono in fase avanzata le trattative per ladelRui diventerà presto un giocatore svincolatoScrivea proposito del situazione del terzino portoghese:“Rui sono in trattative avanzate perladel. La storia è finita. Sarà un free agent. Aveva rifiutato 7 club la scorsa estate: Nizza, Lille, Basaksheir, Sao Paulo FC, Aris Salonicco, Besiktas e Real Valladolid“.#and #Rui are in advanced talks to complete the termination of the contract. The story is over. He will be a free agent.Rui had turned down 7 clubs last summer: OGC Nice, Lille, Basaksheir, SaoPaulo FC, Aris Salonicco, Besiktas and Real Valladolid.