Ilgiorno.it - Monza 2024: stop a cemento e traffico, limite al gioco d'azzardo e nuovi cantieri

No ae un decisoald’. È stato soprattutto ciò che non si è fatto in questoa costituire il principale elemento di novità della conferenza di fine anno del sindaco di, Paolo Pilotto. Per il resto il primo cittadino ha illustrato la serie diaperti e diservizi finanziati quest’anno, che stanno cominciando a trasformare visibilmente la città. Intanto possono tirare un sospiro di sollievo gli abitanti di San Rocco per il blocco imposto dalla giunta alla nascita di un nuovo supermercato all’intersezione tra via Borgazzi e via Aquileia. "Abbiamo detto no perché se ci sono delle norme per la viabilità vanno rispettate – chiarisce Pilotto –. Quella è un’area ad alta densità di, nelle ore di punta ci sono code anche di 600 metri.