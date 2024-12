Milano pirata della strada investe una donna e il figlio 13enne in carrozzina | arrestato dopo la fuga

Leggi su Open.online

Ha urtato unainsieme alcon disabilità mentre attraversavano sulle strisce pedonali.l’impatto si sarebbe fermato per guardarli da vicino e poi sarebbe ripartito. Questa la prima ricostruzione dell’incidente creato da un 61enne alla guidasua utilitaria grigia in via De Nicola a, come riporta il Corriere. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti al momento dell’incidente l’uomo è stato rintracciato. È statoper omissione di soccorso. La madre e ilsono stati trasporti in ospedale: l’adolescente ha riportato una prognosi di 3 giorni per lievi escoriazioni, mentre launa frattura al bacino e una lesione sul viso, sotto l’occhio. Distrutta ladel ragazzo.L'articolounae ilinlaproviene da Open.