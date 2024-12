Ilfattoquotidiano.it - Milano, forti raffiche di vento in città: allerta arancione, chiusi i parchi pubblici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scatta l’meteoper ledi. L’è iniziata a partire dalla mezzanotte di giovedì 19 dicembre e proseguirà per le prossime 24, quindi per tutta la giornata di venerdì. L’Unità di crisi locale coordinata da Protezione civile comunale si è riunita nel pomeriggio per predisporre le necessarie misure. Tra le decisioni per tutelare l’incolumità dei cittadini è stata presa la decisione di disporre la chiusura deicintati per l’intera durata dell’, salvo miglioramenti nelle condizioni meteo che consentano la riapertura. Neicon strutture essenziali è previsto che il cancello rimanga aperto per garantire le attività nel percorso più breve.(foto d’archivio)L'articolodiinproviene da Il Fatto Quotidiano.