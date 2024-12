Ilrestodelcarlino.it - Marche: fine settimana tra sole, temporali e neve: dove e quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 20 dicembre 2024 – Al Natale manca oramai poco, pochissimo. E sarà probabilmente, stando alle previsioni meteo, almeno finora, sotto un bel, che dovrebbe interessare quasi tutto il territorio di regione. Nel frattempo, però, c’è da superare la tempesta del solstizio con venti fortissimi e temperature in picchiata: la fitta perturbazione arrivata oggi in tutte le province (in attenuazione solo nelle prime ore della notte), e quella nella seconda parte della giornata di domenica. Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio, più insistenti nel settore interno della regione nel pomeriggio e lungo la costa e la collina nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio il limite disi abbasserà attorno agli 800-900 metri, localmente anche a quote più basse limitatamente al verificarsi di rovesci più intensi.