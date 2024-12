Anteprima24.it - Manovra, Rubano: “Bene ok a odg Fi per estendere screening tumore seno”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto soddisfatto per l’ok del Governo all’ordine del giorno presentato dal collega Ugo Cappellacci, con il quale si chiede dialle donne tra i 45 e i 74 anni di età il programma dicontro ilalsu tutto il territorio nazionale. Si tratta di un’ottima iniziativa che sostengo con forza e che rappresenta una opportunità importante a tutela della salute delle donne in tutte le regioni, Campania compresa. Con l’odg si intende inoltre rendere stabile l’azione fondamentale di prevenzione delal, una direzione importante che continueremo a perseguire”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia.L'articolo: “ok a odg Fi per” proviene da Anteprima24.