Manovra, il governo incassa la fiducia: quanti votano sì

Ilhato ladella Camera posta sul disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". I sì sono stati 211, i no 117. I lavori dell'aula ora proseguiranno con l'esame degli ordini del giorno. Dalle 20 alle 21 è previsto l'esame della nota di variazioni. Quindi, alle 21, le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento previsto per le 22.30.