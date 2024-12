Ilfattoquotidiano.it - Manovra al voto di fiducia. La magra figura del governo tra passi falsi sui testi, pasticci sui numeri, marce indietro, ritardi e litigi

Laper il 2025 approda aldialla Camera dopo giorni di caos a Montecitorio, tra, precipitose, tensioni con i funzionari, errori senza precedenti. La votazione finale è prevista per le 22:30. Il Natale dei deputati è salvo ma i senatori dovranno dare l’approvazione definitiva il 28 o 29 dicembre. Ilarchivia il dossier della legge più importante dell’anno con ladi una gestione disordinata difficile da giustificare, se si pensa che il Mef ha avuto due mesi di tempo per mettere a punto le modifiche precipitosamente convertite sabato in emendamenti dei relatori per evitare di doverle accompagnare con dettagliate relazioni tecniche. Giorgia Meloni, che non ha mai tenuto la conferenza stampa annunciata in ottobre per presentare il ddl Bilancio, è a Bruxelles per il Consiglio europeo e tace.