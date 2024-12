Metropolitanmagazine.it - Luigi Mangione rischia la pena di morte

, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson, ha accettato di essere estradato a New York dove dovrà rispondere di un’accusa di omicidio di primo grado. Il 26enne è stato trasferito a NY dalla Pennsylvania. Un elicottero della polizia di New York è atterrato all’eliporto di Wall Street, dopo essere decollato da Long Island. Il sospettato killer delladell’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson è stato trasferito in un blindato della polizia., 26 anni, incriminato per l’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealtchcare,potenzialmente ladi. È quanto sostiene il New York Post in base alla gravità dei reati contestati a, tra cui l’omicidio di primo grado con l’aggravante del terrorismo, un reato che comporta unaobbligatoria di ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.