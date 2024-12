Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: Casse sogna la vittoria, pazzesco Zazzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.46 Attenzione al norvegese Fredrik Moeller, 4° a Beaver Creek. 0.47 di ritardo al secondo intermedio.12.45 Eccezionale Pietro! E’ settimo a 97 centesimi, anche per lui la gara della vita!12.44 L’italiano paga 0.05 al primo rilevamento e 0.33 al secondo.12.43 Adesso il terzo azzurro in gara, Pietro.12.42 Il teutonico ha lo stesso tempo dial primo intermedio, poi salta una porta ed è fuori.12.41 Gino Caviezel 17° a 2.89. Ultimo. E’ il turno del tedesco Simon Jocher. Le condizioni meteo sono molto difficili, torna a nevicare tanto anche nella parte alta.12.40 Caviezel è già dietro di 8 decimi al secondo rilevamento: non impensierisce.12.39 Von Allmen dodicesimo a 1.43. Tocca allo svizzero Gino Caviezel.