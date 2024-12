Ilgiorno.it - Lecco, tempesta di vento sferza il lago: 25 interventi di soccorso per i vigili del fuoco

, 20 dicembre 2025 – Unadihato la provincia di. Le forti raffiche, che in pianura hanno soffiato ad oltre 70 chilometri orari e in quota hanno sfiorato i 100 all'ora, hanno scoperchiato tetti, abbattuto piante e alimentato incendi. Idelhanno dovuto fronteggiare 25 richieste ditecnico urgente. A Dervio hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un condominio alto 7 piani: gli inquilini del complesso residenziale sono stati svegliati all'alba delle 6 da un frastuono, quello provocato dalappunto che stava strappando parte della copertura. Sono stati mobilitati ideldi tre squadre del comando provinciale die del distaccamento di volontari di Bellano, intervenuti con un'autoscala e due autobotti serbatoio.