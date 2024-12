Pianetamilan.it - La Lega Serie A ha un nuovo presidente: ecco chi è stato eletto

Leggi su Pianetamilan.it

Oggi èildellaA: con 14 voti, ha vinto Ezio Simonelli, grande amico dell'ex a.d. del Milan Adriano Galliani. Simonelli è nato nel 1958 a Macerata. Egli è laureato in Economia e Commercio ed è giornalista pubblicista. Adesso che è diventatodellaA, Simonelli, ex commercialista di Silvio Berlusconi, dovrà lasciare diversi incarichi. La sua candidatura aera spinta da Galliani e Marotta ed aveva l'appoggio di big come Milan, Atalanta e Roma. Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis, presidenti di Lazio e Napoli, erano contrari alla sua candidatura. LEGGI ANCHE: Milan, rifinanziato il vendor loan di Elliot a RedBird: il comunicato ufficiale >>> ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA MILAN