In dieci anni perse diecimila scuole. La mannaia del dimensionamento che piace a tutti i governi - Il dossier

Entro il 2031, l’Italia vedrà scomparire quasi il 40% delle. È l’effetto del cosiddettoscolastico, un piano di accorpamenti, soppressioni e trasformazioni delle istituzioni scolastiche che sta seminando malcontento da Nord a Sud e accende da sempre le proteste dei sindacati. Nell’anno scolastico 2000-2001, leitaliane erano 11.592. Un decennio dopo, nel 2011-2012, il numero era già sceso a 9.139. Nel 2021-2022 si contavano 8.511 istituti, e quest’anno si è arrivati a 7.981. E in prospettiva, i dati non sono confortanti: entro il 2031-2032, si prevede un’ulteriore drastica riduzione a 6.885, segnando così un calo totale del 40% delle autonomie scolastiche in soli trent’. È lo scenario fotografato dall’ultimodella Uil Scuola Rua, che denuncia gli effetti di un processo mirato principalmente al risparmio.