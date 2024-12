Formiche.net - I Carri Abrams a Taiwan potrebbero essere solo l’inizio. Ecco perché

Le capacità corazzate delle forze armateesi sono passate ad un nuovo livello negli scorsi giorni, con l’arrivo nei porti dell’isola di trentotto nuoviM1A2Tdi manifattura americana. Questi Main Battle Tanks, destinati a sostituire gli oramai obsoleti M60A3 Patton risalenti ai primi decenni della seconda metà del secolo scorso, erano stati commissionati dal governo di Taipei nel 2019, e la loro consegna era inizialmente prevista per il 2022. Tuttavia, il combinato disposto della pandemia di Covid-19 e dell’eruzione dei conflitti in Ucraina e in medio Oriente ha portato a un rallentamento nella produzione dei mezzi corazzati. I trentottogià arrivati sull’isola del Mar Cinese Meridionale rappresentano però soltanto il primo lotto dei 108 mezzi totali che Taipei ha acquistato dagli Usa.