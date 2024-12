Lanazione.it - Firenze, due concerti dell'Avvento a ingresso gratuito

, 19 dicembre 2024 - Tornano i, e saranno due serate di musica ed emozioni aperti a tutti e alibero. I due appuntamenti musicali vedranno protagonisti il coro La Compagniaa Voce e l'orchestra Ensemble Musicarte, diretti dal Maestro Ladislau Petru Horvath, e con il coro preparato dal maestro Bernardo Donati. Il primo appuntamento musicale è in programma venerdì 20 dicembre nella chiesa di San Giovannino dei Cavalieri di via San Gallo 66. Il concerto inizierà alle ore 20,45. Il secondo appuntamento musicale si tiene sabato 21 dicembre alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli, in via di Ripoli 129. In questo secondo caso il concerto inizierà alle ore 19,15. L'invito aiè rivolto alla cittadinanza, l'a entrambi gli appuntamenti musicali è