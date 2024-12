Ilrestodelcarlino.it - Fast Animals and Slow Kids presentano 'Hotel Esistenza' all'Estragon

L’idea di abitare il pensiero delle proprie canzoni spinge ianda collezionare le chiavi di camere d’albergo arredate con sogni, illusioni e ricordi di vita. Quelle dell’ultimo album, che la band perugina presenta stasera all’(sold out), unica tappa emiliana del Festa Tour. "Ci serviva un contenitore, che sentissimo nostro, in cui mettere per le tante esistenze raccontate dalle canzoni" racconta il frontman Aimone Romizi, affiancato da Alessandro Guercini, chitarre, Jacopo Gigliotti, basso, e Alessio Mingoli, batteria. "Così abbiamo pensato a undi riviera dal nome evocativo tipo Miramare o Splendor. Quel tipo di albergo pieno di gente nella bella stagione su cui l’inverno cala il suo velo di nostalgia". Un luogo d’incontri e di vita.