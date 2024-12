F1 ufficiale | Isack Hadjar pilota Racing Bulls per il Mondiale 2025 affiancherà Tsunoda

Leggi su Sportface.it

Era nell’aria, adesso èè il nuovodellaYukineldi F1. La decisione del team in orbita Red Bull di rimpiazzare Liam Lawson, passato proprio alla scuderia austriaca per sostituire Sergio Perez in qualità di secondoinsieme a Max Verstappen, era nell’aria, e il team di base a Faenza l’ha ufficializzata nella mattinata di venerdì. Sarà il diciannovesimo debuttante in F1 a provenire dall’accademia della Red Bull, che lo ha inserito da anni nel programma junior e da lui il team guidato dal team principal Laurent Mekies (ex ds della Ferrari) si aspetta moltissimo.Ventenne, nato a Parigi il 28 settembre del 2004, ma di origini algerine,ha chiuso al secondo posto ildi F2 nel 2024, alle spalle di Gabriel Bortoleto.