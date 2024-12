Oasport.it - Dove vedere in tv Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024: orario, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

Oleksandre Tysonsi affronteranno sabato 21 dicembre (attorno alle ore 23.00 italiane) in quello che è uno degli incontri di boxe più attesi dell’intera annata agonistica. I due pugili saliranno sul ring di Riad (Arabia Saudita) per contendersi ilWBA, WBO, WBC dei: a sette mesi di distanza dal primo atto vinto dall’ucraino, gli appassionati della nobile arte potranno gustarsi questa rivincita. La corona della categoria regina non è più unificata, perché nel frattempo il ribattezzato The Cat ha dovuto rendere la IBF vacante e l’ha portata a casa il britannico Daniel Dubois.Si preannuncia uno spettacolo davvero funambolico alla Kingdom Arena: il detentore dello scettro saprà riconfermarsi sul trono oppure il rinominato The Gypsy King sarà riscattarsi e strappare le cinture al rivale? Il 36enne di Manchester si presenta all’appuntamento con un record di 34 vittorie, un pareggio e una sconfitta, proprio quella rimediata in primavera contro il 37enne di Sinferopoli, imbattuto con all’attivo 22 affermazioni (ben 14 per ko).