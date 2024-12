Amica.it - Dopo mille ruoli con sfumature diverse, Demi Moore è tornata alla grande con "The Substance". L'intervista di Amica a una diva sempre all'attacco

Ritorna e rinasce ancora una volta. Si tratta di, che ha incarnatocon, nel lavoro così come nella vita. Sulschermo, per esempio, è stata la Molly innamorata a oltranza di Ghost – Fantasma, la Navy Seal più coraggiosa dei suoi commilitoni maschi in Soldato Jane, l’avvocato difensore giovane ma brillante di Codice d ‘onore, la potente manipolatrice di Rivelazioni, la spogliarellista sexy e determinata di Striptease. Ha interpretato donne mai in difesa, spesso in, per nulla rassegnate, in prima linea nel mostrare quello che sono e che valgono. Lei stessa ha ribaltato prospettive, stereotipi, pregiudizi ponendosi, nell’industria del cinema, in una posizioneavanti con i tempi.