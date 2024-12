Anteprima24.it - Dopo 32 anni ‘Babbo Natale’ gli restituisce la Ferrari Testarossa: la disavventura di un imprenditore

Tempo di lettura: 2 minutitrentadue, lo considera un regalo di “Babbo Natale” che gli ha restituito, proprio nell’imminenza della festa, la suaTesta Rossa che nel 1992 aveva venduto per 400 milioni di lire a un cliente, rivelatosi poi un cattivo pagatore. Protagonista della storia è un imprenditore del settore auto, Alberto Scaperrotta, 62di Ariano Irpino (Avellino), chedi udienze nelle aule dei tribunali, prima di Ariano Irpino e poi di Benevento, finalmente ha ottenuto il dissequestro dell’auto che all’epoca dei fatti venne affidata dalla magistratura a un custode giudiziario.“Non so se essere felice o piangere – dice Scaperrotta, che è anche presidente della Scuderiadi Ariano Irpino – perchédi battaglie oggi finalmente torno in possesso di un’auto prestigiosa che mi ha creato non pochi problemi a livello fisico, economico ed imprenditoriale.