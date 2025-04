Half Marathon Firenze 6000 in festa Ecco i vincitori

Firenze, 6 aprile 2025 – festa per 6000 in rappresentanza di 82 nazioni nell’edizione 2025 della Half Marathon Firenze abbinata anche alla non competitiva Vivicittà, manifestazione storica di Uisp, quest’anno dedicata alla pace, che si à corsa in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo, evento organizzato dal Comitato Uisp di Firenze presieduto da Gabriella Bruschi con general manager Marco Ceccantini, e i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Sport e Salute, Coni. In Toscana Vivicittà si è corsa anche ad Arezzo, Livorno e Siena. Oltre 550 i volontari che hanno permesso la realizzazione della manifestazione, appartenenti alle società podistiche del territorio affiliate a Uisp. La due giorni era cominciata già il sabato mattina della vigilia, col Villaggio in piazza Santa Croce con le sue tante opportunità per visitatori e atleti. Lanazione.it - Half Marathon Firenze, 6000 in festa. Ecco i vincitori Leggi su Lanazione.it , 6 aprile 2025 –perin rappresentanza di 82 nazioni nell’edizione 2025 dellaabbinata anche alla non competitiva Vivicittà, manizione storica di Uisp, quest’anno dedicata alla pace, che si à corsa in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo, evento organizzato dal Comitato Uisp dipresieduto da Gabriella Bruschi con general manager Marco Ceccantini, e i patrocini di Comune di, Città Metropolitana di, Regione Toscana, Sport e Salute, Coni. In Toscana Vivicittà si è corsa anche ad Arezzo, Livorno e Siena. Oltre 550 i volontari che hanno permesso la realizzazione della manizione, appartenenti alle società podistiche del territorio affiliate a Uisp. La due giorni era cominciata già il sabato mattina della vigilia, col Villaggio in piazza Santa Croce con le sue tante opportunità per visitatori e atleti.

