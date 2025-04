Hands Off | proteste anti Trump e Musk in tutti gli Stati Uniti

Hands off", giu' le mani dalla nostra nazione, dalla democrazia, dalla sanita', dai risparmi e le pensioni a rischio, dai posti di lavoro federali tagliati: e' la piu' grande protesta di massa da quando il Tycoon e' tornato alla casa bianca - anche se i numeri non sono da record - e arriva sulla scia dell'annuncio dei dazi generalizzati che hanno fatto crollare le borse mondiali Tgcom24.mediaset.it - "Hands Off": proteste anti Trump e Musk in tutti gli Stati Uniti Leggi su Tgcom24.mediaset.it off", giu' le mani dalla nostra nazione, dalla democrazia, dalla sanita', dai risparmi e le pensioni a rischio, dai posti di lavoro federali tagliati: e' la piu' grande protesta di massa da quando il Tycoon e' tornato alla casa bianca - anche se i numeri non sono da record - e arriva sulla scia dell'annuncio dei dazi generalizzati che hanno fatto crollare le borse mondiali

