Papa Francesco si è presentato a sorpresa durante l'Angelus | Buona domenica a tutti grazie L'applauso di Piazza San Pietro

sorpresa in Piazza San Pietro per il Giubileo dei malati verso la fine della messa. Il Pontefice si è presentato sul sagrato della basilica vaticana, in sedia a rotelle. "Buona domenica a tutti, grazie", le parole di Bergoglio.durante la celebrazione del Giubileo dedicato ai malati e al mondo della sanità, è arrivato un messaggio toccante da parte di Papa Francesco, che ha seguito la messa in diretta televisiva dalla sua residenza a Santa Marta, a pochi passi da Piazza San Pietro. A dare l'annuncio alla folla riunita è stato monsignor Rino Fisichella, che ha presieduto la celebrazione: "Il Papa ci è particolarmente vicino e partecipa a questa santa eucaristia dalla tivù, come tante persone fragili". Le sue parole hanno suscitato un lungo applauso.Fisichella ha poi letto l'omelia scritta dal Pontefice per l'occasione, un messaggio profondamente intimo e incoraggianterivolto a chi vive la sofferenza.

