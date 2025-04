Dayitalianews.com - Roma, tragedia per un 13enne: ferito alla testa da un colpo di pistola è gravissimo

Il ragazzino, come riporta Ansa, sarebbe ricoverato in gravissime condizioni; in casa sarebbe stata trovata un’arma regolarmente detenuta.Un ragazzo di 13 anni è arrivato nella tarda serata di ieri, 5 aprile, in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo dicon una ferita d’arma da fuoco. Sullasono in corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo.In casa è stata trovata unaregolarmente detenuta. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella che possa essersi trattato di un incidente.L'articoloper unda undiproviene da Dayitalianews.