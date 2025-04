Il ragazzo aggredito per un paio di scarpe a Milano | la violenta rapina

paio di scarpe. È quanto ha vissuto un ragazzo di 21 anni nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 5, in Largo V Alpini, zona Arco della Pace a Milano. Ad aggredirlo sono stati un diciannovenne e un quindicenne, sorpresi durante la rapina da una volante. Milanotoday.it - Il ragazzo aggredito per un paio di scarpe a Milano: la violenta rapina Leggi su Milanotoday.it Spintonato e gettato a terra per undi. È quanto ha vissuto undi 21 anni nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 5, in Largo V Alpini, zona Arco della Pace a. Ad aggredirlo sono stati un diciannovenne e un quindicenne, sorpresi durante lada una volante.

