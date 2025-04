Pozzuoli massacra di calci e pugni l’ex moglie e prova a buttarla giù dal belvedere | arrestato

Pozzuoli (Napoli), una ragazza di 25 anni è stata brutalmente aggredita dall'ex marito, un uomo di 36 anni, da cui si era separata lo scorso gennaio. L'uomo l'ha colpita con calci e pugni fino a sfigurarla, per poi tentare di gettarla oltre la balaustra di un belvedere. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2.45 della notte tra sabato e domenica, nei pressi di un punto panoramico della città. La giovane stava rincasando da sola dopo una serata trascorsa con gli amici, quando si è trovata di fronte l'ex marito. La reazione dell'uomo è stata immediata e violenta: l'ha assalita con una raffica di colpi, provocandole ferite gravi al volto e la rottura del setto nasale. Successivamente, ha cercato di trascinarla verso il margine del belvedere per lanciarla nel vuoto.

