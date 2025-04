Ilfattoquotidiano.it - Roma, 13enne ferito da un colpo di pistola alla testa: è in gravissime condizioni. Ipotesi incidente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è presentato sabato sera intorno alle 23 al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo diin, con una ferita d’arma da fuoco. Il protagonista è unitaliano. I poliziotti del commissariato San Paolo, chiamati dal posto di polizia dell’ospedale sono impegnati negli accertamenti insieme ai colleghi della Squadra mobile.Nell’abitazione del ragazzino è stata trovata unaregolarmente detenuta. Le indagini sono in corso ma non si esclude l’di un. Ledel tredicenne sono al momento. Il ragazzino è ricoverato al San Camillo in prognosi riservata.L'articoloda undi: è inproviene da Il Fatto Quotidiano.