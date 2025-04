Thesocialpost.it - Roma, 13enne colpito da un colpo alla testa: indagini in corso

Un ragazzo di 13 anni è arrivato in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo dinella tarda serata di ieri, trasportato d’urgenza con una ferita d’arma da fuoco. I medici hanno subito avviato le manovre per stabilizzarlo, ma il quadro clinico resta estremamente critico.La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. A indagare sono gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo, intervenuti nell’abitazione dove si è verificato il fatto. All’interno della casa è stata trovata una pistola legalmente detenuta, che potrebbe essere stata usata nel tragico episodio.Al momento non viene esclusa l’ipotesi dell’incidente, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Gli accertamenti proseguono con l’ascolto dei familiari e dei presenti, nel tentativo di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ferimento.