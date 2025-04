Internews24.com - Bayern Inter streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Champions League

Leggi su Internews24.com

di Redazionetv:ildidei nerazzurri di Simone InzaghiMartedì 8 Aprile torna l’appuntamento con la, l’sarà impegnata all’Allianz Arena contro ilMonaco di Kompany. Partita difficile quella che attende i nerazzurri ma dall’altro lato c’è una squadra in piena emergenza causa infortuni. Il fischio di inizio del big, alle ore 21:00 per provare a strappare, già all’andata, il pass per la semifinale della competizione. Dopo la prestazione di Parma, che ha evidenziato diverse disattenzioni nelle fila nerazzurre, occorre ritrovare la concentrazione per non commettere ulteriori passi falsi e per continuare ad essere protagonisti per conquistare la coppa dalle grandi orecchie.MONACOVEDERLA sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW e insu Sky Go e NOW.