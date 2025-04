LIVE Cobolli-Baez 2-1 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | inizio con break per il romano!

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.002-1 Prende il comando con il dritto Cobolli e smista, sono guai per Baez! Lungo il dritto in scivolata estrema, break!30-40 LA RISPOSTA VINCENTE SULLA RIGA!!30-30 Clamoroso lob di Cobolli che torna nel punto e poi raccoglie il forzato di rovescio di Baez!!30-15 Risposta molto profonda e punto diretto.30-0 Favolosa uscita di rovescio lungoriga, vincente, di Baez.15-0 Si allarga la difesa di dritto in cross del romano.1-1 In rete il dritto in palleggio di Baez, gratuito!40-30 Lungo il rovescio del romano.40-15 ACE (1°)!30-15 Non risponde qui di dritto sulla seconda l’albiceleste.15-15 Doppio fallo (1°), contro Misolic addirittura 5.15-0 Seconda in kick altissima e dritto in centro!0-1 Servizio vincente Baez. Oasport.it - LIVE Cobolli-Baez 2-1, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: inizio con break per il romano! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.002-1 Prende il comando con il drittoe smista, sono guai per! Lungo il dritto in scivolata estrema,!30-40 LA RISPOSTA VINCENTE SULLA RIGA!!30-30 Clamoroso lob diche torna nel punto e poi raccoglie il forzato di rovescio di!!30-15 Risposta molto profonda e punto diretto.30-0 Favolosa uscita di rovescio lungoriga, vincente, di.15-0 Si allarga la difesa di dritto in cross del.1-1 In rete il dritto in palleggio di, gratuito!40-30 Lungo il rovescio del.40-15 ACE (1°)!30-15 Non risponde qui di dritto sulla seconda l’albiceleste.15-15 Doppio fallo (1°), contro Misolic addirittura 5.15-0 Seconda in kick altissima e dritto in centro!0-1 Servizio vincente

