Parma Inter Thuram salvato dal gol fortunoso! Le pagelle dei quotidiani

di Redazionedal gol! Ledeisulla prestazione dell’attaccante franceseBrutto stop per l’in quel del Tardini di, con la squadra nerazzurra che in vantaggio per 2-0, si fa rimontare due gol nel secondo tempo, portando via soltanto un punto dalla sfida contro i ducali di Chivu. Protagonista a tratti anche Marcus, autore di un gol rocambolesco nel finale di primo tempo. Nel secondo il francese va in difficoltà come il resto della squadra. Ecco ledeiGAZZETTA DELLO SPORT 5.5– «Il gol come salvacondotto, anche se parliamo di una rete fortunosa, quasi sbagliata. Per un tempo bene come “spondeggiatore”, nella ripresa scompare»CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Record di gol in campionato a quota 14. Non segnava in A da due mesi e mezzo, ma ci riesce con la più strana delle carambole.