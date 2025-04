Iodonna.it - Da Giuditta a Susanna, da Rachele a Dina. Spesso grazie ad altre donne che alle loro storie danno spessore e dignità. E affrontano i temi più difficili in chiave femminista

Leggi su Iodonna.it

La classifica dei libri più venduti in Italia nel 2024 l’ha vinta il Dio dei nostri Padri raccontato da Aldo Cazzullo nella rilettura di grande successo della Bibbia (HarperCollins). Bibbia che ha appena registrato in Italia un più 20 per cento di vendite, secondo la casa editrice Edb, che pubblica da 50 anni la Bibbia di Gerusalemme, versione curata da studiosi cattolici. Julianne Moore è «sotto shock»: il suo libro per bambini bandito dal Pentagono X Basta per parlare di una tendenza? Segnali di un risveglio d’interesse per il mondo religioso provengono da altri settori.