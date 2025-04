Tira fuori la pistola durante la lite condominiale il vicino lo disarma e lo fa arrestare

durante un litigio ha minacciato un vicino di casa con una pistola illegalmente detenuta. Leggi su Fanpage.it La Polizia ha arrestato un 71enne di San Pietro a Patierno, Napoli Nord:un litigio ha minacciato undi casa con unaillegalmente detenuta.

