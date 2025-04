Chi sono i genitori di Pamela Prati Salvatora Pireddu e Paolo Cantara | Mamma ci ha cresciuti da sola

Salvatora Pireddu e Paolo Cantara sono i genitori di Pamela Prati, Il vero nome della soubrette è Paola Pireddu, e ha preso il cognome materno come i suoi numerosi fratelli perché il padre, Paolo Cantara, avrebbe abbandonato la moglie e i figli in tenera età per rifarsi una vita altrove senza preoccuparsi di loro.La famiglia di Pamela Prati è originaria della Sardegna, precisamente di Ozieri, un Comune nella provincia di Sassari da cui poi lei sarebbe andata via per crescere, fino all'età di 10 anni, in un collegio a Tempio Pausania, nella stessa Isola. Proprio attraverso il suo racconto al GF qualche anno fa, è trapelato un ritratto della madre e del padre di Pamela Prati che molti non conoscevano, condensato in un racconto della sua infanzia che affronta punti nevralgici e drammatici di una storia familiare intensa e spesso difficile.

