CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2013.15 130 km al traguardo.13.12 Si ferma Filippo Ganna: l’azzurro cambia bicicletta e riparte prontamente.13.11 Intanto ilaffronta lo strappetto di Hotond.13.08 4’30” il distacco deldalla fuga.13.07è stato raggiunto dai suoi compagni d’avventura dopo l’allungo effettuato sul Vecchio.13.05 Primo attacco alaffrontato con relativa tranquillità dal, ora breve discesa prima di raggiungere l’Eikenberg.13.04 Si staccano i primi corridori, davanti molto attive Lidl-Trek e UAE Emirates – XRG.13.03 Coinvolti Davide Ballerini (XDS – Astana Team) e Nils Politt (UAE Emirates – XRG).13.02 Doppia caduta nelproprio all’imbocco del

Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: Romele guida la corsa, il gruppo scollina il Kwaremont

Giro delle Fiandre: dove vederlo in tv, in streaming e quanto costa l'abbonamento a discovery+.

DIRETTA Giro delle Fiandre 2025 LIVE.

Giro delle Fiandre 2025: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada.

Fiandre al Km 0: il via ufficiale della corsa.

Giro delle Fiandre 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti.

Giro delle Fiandre 2025: programma, percorso, favoriti e come vederlo in live streaming | DAZN News IT.