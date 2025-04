Como picchia il fratello ricoverato in ospedale e poi le guardie giurate che cercano di fermarlo | 31enne arrestato

Como, 6 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per lesioni aggravate ai danni di una guardia di sicurezza del Sant’Anna, un 31enne romeno, senza fissa dimora e incensurato. L'uomo avrebbe aggredito due guardie di sicurezza in servizio presso l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia provocando a una di esse – colpita con un pugno al volto e dei traumi ai polsi – lesioni giudicate guaribili con 21 giorni di prognosi. Verso le 17 di ieri, una Volante è stata inviata presso l'ospedale Sant’Anna in quanto era giunta alla sala operativa della Questura di Como, la segnalazione di emergenza tramite il "pulsante rosso". L’intervento I poliziotti una volta giunti sul posto, hanno preso in consegna un romeno di 31 anni che al momento era contenuto da due guardie di sicurezza in servizio all'ospedale. Ilgiorno.it - Como, picchia il fratello ricoverato in ospedale e poi le guardie giurate che cercano di fermarlo: 31enne arrestato Leggi su Ilgiorno.it , 6 aprile 2025 – La Polizia di Stato di, nel pomeriggio di ieri, haper lesioni aggravate ai danni di una guardia di sicurezza del Sant’Anna, unromeno, senza fissa dimora e incensurato. L'uomo avrebbe aggredito duedi sicurezza in servizio presso l'Sant'Anna di San Fermo della Battaglia provocando a una di esse – colpita con un pugno al volto e dei traumi ai polsi – lesioni giudicate guaribili con 21 giorni di prognosi. Verso le 17 di ieri, una Volante è stata inviata presso l'Sant’Anna in quanto era giunta alla sala operativa della Questura di, la segnalazione di emergenza tramite il "pulsante rosso". L’intervento I poliziotti una volta giunti sul posto, hanno preso in consegna un romeno di 31 anni che al momento era contenuto da duedi sicurezza in servizio all'

